Pfizer : données positives sur un vaccin du Covid-19

(CercleFinance.com) - Après une étude américaine positive, Pfizer et son partenaire BioNTech ont dévoilé les résultats encourageants d'un essai allemand de phase 1/2 sur leur projet de vaccin contre le Covid-19. Dans l'ensemble, les données suggèrent que le vaccin pourrait potentiellement être administré en toute sécurité, avec un profil de tolérabilité gérable, ont déclaré les sociétés. 'Les données préliminaires indiquent que notre vaccin à base d'ARNm a pu stimuler les réponses des anticorps et des lymphocytes T à des niveaux de dose remarquablement bas', a déclaré Ozlem Tureci, cofondateur de BioNTech. L'essai allemand a recruté au total 60 adultes en bonne santé âgés de 18 à 55 ans. Pfizer et son partenaire BioNTech ont déclaré s'attendre à ce qu'un essai mondial de phase 2b / 3 sur l'innocuité et l'efficacité qui puisse impliquer jusqu'à 30 000 participants en bonne santé débute fin juillet, si l'approbation réglementaire est reçue.

Valeurs associées PFIZER NYSE +1.99%