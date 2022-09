Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: données positives sur le vaccin anti-pneumocoque information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 14:38









(CercleFinance.com) - Pfizer a fait état lundi de résultats de phase 3 positifs concernant son étude européenne conduite sur son projet de vaccin pédiatrique antipneumococcique censé protéger contre 20 sérotypes de la bactérie.



En bref, l'essai a montré que ce vaccin dit '20-valent' conjugué, baptisé 20vPnC, avait permis de protéger les nourrissons vaccinés dans un schéma vaccinal consistant en trois doses.



Ce vaccin vise l'immunisation active des bébés de moins d'un an afin de prévenir la pneumonie, mais aussi la sepsie et la méningite causées par le streptococcus pneumoniae.



Pfizer dit prévoir de transmettre ces données à l'Agence européenne du médicament (EMA), l'autorité chargée d'examiner les demandes de mises sur le marché avant leur examen par la Commission européenne, d'ici à la fin de l'année.





Valeurs associées PFIZER NYSE 0.00%