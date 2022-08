Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: données positives pour un vaccin contre le VRS information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - Pfizer dévoile des données positives issues de l'essai clinique de phase 3 (NCT05035212) RENOIR portant sur son candidat vaccin bivalent contre le VRS (virus respiratoire syncytial), RSVpreF, chez les adultes âgés de 60 ans ou plus.



Il revendique une efficacité vaccinale de 85,7% observée chez les participants présentant un critère d'évaluation principal plus grave de la maladie des voies respiratoires inférieures (LRTI-RSV), défini par l'analyse de trois symptômes associés au VRS ou plus.



Ajoutant que le vaccin expérimental a été bien toléré sans aucun problème d'innocuité, Pfizer a l'intention de soumettre à l'approbation réglementaire du produit à l'automne 2022, sur la base des conclusions de cette analyse d'efficacité provisoire préplanifiée.





