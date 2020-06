Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : données positives pour un traitement cutané Cercle Finance • 04/06/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce que les résultats d'un deuxième essai pivot pour l'Abrocitinib, un médicament expérimental, ont confirmé son potentiel pour les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Conformément à une première étude de phase 3 en monothérapie, les deux doses d'Abrocitinib en monothérapie ont atteint leurs critères d'évaluation co-primaires et secondaires clés et ont été généralement bien tolérées. Les critères d'efficacité comprennent les améliorations de la clairance cutanée, de l'étendue et de la gravité de la maladie, ainsi que les démangeaisons, l'un des symptômes les plus gênants de la dermatite atopique.

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.15%