Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: données positives pour le vaccin Covid chez l'enfant information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech revendiquent des données positives d'innocuité, d'immunogénicité et d'efficacité issues d'un essai de phase 2/3 évaluant une troisième dose de 3 μg de leur vaccin contre la Covid-19 chez les enfants âgés de six mois à moins de cinq ans.



'Après une troisième dose dans ce groupe d'âge, le vaccin s'est avéré provoquer une forte réponse immunitaire, avec un profil d'innocuité favorable similaire à celui du placebo', expliquent-ils, affichant une efficacité vaccinale de 80,3% observée.



Cette analyse s'est fondée sur 10 cas symptomatiques identifiés sept jours après la troisième dose et une analyse formelle sera effectuée avec au moins 21 cas cumulés. Les données finales d'efficacité seront communiquées dès que disponibles.





Valeurs associées PFIZER NYSE 0.00%