Pfizer: données positives pour le vaccin chez l'enfant

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent les résultats positifs d'un essai clinique de phase 2/3 évaluant l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité d'une troisième dose de leur vaccin contre la Covid-19 chez des enfants en bonne santé âgés de cinq à 11 ans.



'Les données d'une sous-analyse de 30 sérums de cette étude indiquent que les anticorps sériques induits par une troisième dose neutralisent la variante Omicron du SRAS-CoV-2 dans ce groupe d'âge', précisent-ils.



Pfizer et BioNTech prévoient de soumettre une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence aux États-Unis dans les prochains jours. Ils prévoient également de partager ces données avec d'autres organismes dans le monde dès que possible.





