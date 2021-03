Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : données positives pour le vaccin chez l'adolescent Cercle Finance • 31/03/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent que, dans un essai de phase III chez les adolescents de 12 à 15 ans avec ou sans preuve préalable d'infection par le SRAS-CoV-2, leur vaccin contre la Covid-19, BNT162b2, a démontré une efficacité de 100%. Les deux laboratoires pharmaceutiques ajoutent que le vaccin a fait preuve de réponses d'anticorps robustes, dépassant celles enregistrées plus tôt chez les participants vaccinés âgés de 16 à 25 ans, et a été bien toléré. Ils prévoient de soumettre ces données dès que possible aux autorités concernées pour demander l'élargissement de l'autorisation d'utilisation d'urgence aux Etats-Unis et de l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l'UE.

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.31%