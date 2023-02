Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: données positives dans le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé hier les résultats positifs de l'étude de phase 3 TALAPRO-2 de Talzenna en association avec Xtandi, démontrant une amélioration significative de la survie sans progression radiographique chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPMRC).



En outre, la FDA des États-Unis a accordé une revue prioritaire à la demande supplémentaire de nouveau médicament de Pfizer pour cette combinaison dans le traitement des hommes atteints de CPMRC.



La FDA accorde une revue prioritaire aux médicaments susceptibles d'offrir des avancées significatives dans le traitement ou de fournir un traitement lorsqu'il n'existe pas de thérapie adéquate.



Dans l'analyse finale de la survie sans progression de la maladie, Talzenna et Xtandi ont réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 37% par rapport au placebo et à Xtandi.



Une tendance à la survie globale (OS) en faveur de cette combinaison a également été observée, bien que ces données soient immatures. La survie globale définitive sera communiquée lorsque le nombre prédéfini d'événements de survie aura été atteint.





Valeurs associées PFIZER NYSE -0.78%