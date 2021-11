Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : données positives dans la Covid-19 chez l'adolescent information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 13:17









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech revendiquent des premiers résultats positifs d'une analyse à plus long terme évaluant l'innocuité et de l'efficacité de leur vaccin contre la Covid-19 chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Selon eux, les résultats mis à jour de l'essai pivot de phase 3 montrent qu'une série de deux doses (30 μg par dose) est efficace à 100% contre la maladie, mesurée sept jours à plus de quatre mois après la deuxième dose, sans aucun problème d'innocuité grave identifié. Ces données constitueront la base d'une demande qui sera soumise à la FDA afin d'élargir l'approbation du vaccin pour une utilisation chez les personnes de 12 ans et plus. Le produit est déjà disponible pour les 12-15 ans en vertu de l'autorisation d'utilisation d'urgence.

Valeurs associées PFIZER NYSE 0.00%