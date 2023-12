Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: données mitigées d'un essai dans l'obésité information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 13:15









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce des premières données de l'essai clinique de phase 2b étudiant son médicament candidat GLP-1RA par voie orale, le danuglipron, chez des adultes obèses et sans diabète de type 2, étude qui a atteint son critère d'évaluation principal.



Elle a en effet démontré un changement statistiquement significatif du poids corporel par rapport à la ligne de base, avec des réductions de poids moyennes ajustées au placebo allant de -8% à -13% à 32 semaines et de -5% à -9,5% à 26 semaines.



'Bien que les effets indésirables les plus fréquents aient été bénins et de nature gastro-intestinale compatibles avec le mécanisme, des taux élevés ont été observés', précise toutefois Pfizer, qui mentionne aussi des taux d'abandon élevés, supérieurs à 50%.



L'étude pharmacocinétique en cours sur la formulation quotidienne de danuglipron se poursuivra, dont les résultats permettront d'éclairer la voie à suivre. À l'heure actuelle, elle ne passera pas aux études de phase 3.





