Pfizer: données 'encourageantes' dans le cancer du sein

(CercleFinance.com) - Arvinas et Pfizer ont présenté aujourd'hui des données cliniques intermédiaires de phase 1b jugées 'encourageantes' portant sur l'association de vepdegestrant (ARV-471) et de palbociclib (Ibrance) chez les patientes fortement pré-traitées souffrant de cancer du sein (ER+/HER2) localement avancé ou métastatique.



' Nous sommes ravis de constater ce niveau d'activité clinique chez une population de patients aussi fortement prétraitée ', a déclaré John Houston, Ph.D., président-directeur général et président d'Arvinas.



'Les résultats de cet essai évaluant le vepdégestrant en association avec le palbociclib contribuent à faire progresser nos objectifs visant à soigner les patientes atteintes d'un cancer du sein ER+/HER2-', a-t-il ajouté.



Co-développé par Arvinas et Pfizer, le vepdegestrant est conçu pour exploiter directement l'un des processus naturels d'élimination des protéines de la cellule afin de cibler et de dégrader spécifiquement le récepteur des oestrogènes.



'Notre objectif est de développer un nouvel agent ciblant les oestrogènes de nouvelle génération tolérable qui puisse aider les patientes atteintes d'un cancer du sein ER+/HER2- à faire face à la progression de la maladie', indique le laboratoire.





