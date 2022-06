Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: données décevantes dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 12:23









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé ce week-end qu'Ibrance n'avait pas permis d'améliorer de manière 'significative' la survie globale des patientes atteintes d'un certain type de cancer du sein.



Le groupe biopharmaceutique américain indique dans un communiqué que les résultats de son étude de phase III consacrée au médicament a permis de rallonger l'espérance de vie des participantes de 53,9 mois, c'est-à-dire à peine plus que les 51,2 mois constatés dans le groupe traité au placebo et au letrozole, un anti-cancéreux largement utilisé dans l'indication.



Ces conclusions, dévoilées samedi à l'occasion du congrès annuel de cancérologie (ASCO) qui se tient actuellement à Chicago, concernent le traitement en première ligne des femmes ménopausées atteintes d'un cancer du sein métastatique avec récepteurs oestrogéniques positifs, mais n'exprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2-).



Toujours à l'occasion de l'ASCO, Pfizer a présenté les premiers résultats d'un essai de phase II sur l'elranatamab dans le traitement du myélome multiple récurrent/réfractaire.



Ces données initiales montrent un taux de réponse de 60,6%, avec 89,5% des patients non décédés ou bénéficiant d'une amélioration ou d'une stabilisation de leur état de santé à l'issue de l'étude.





