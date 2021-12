Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: données d'études positives pour Paxlovid information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce des résultats définitifs positifs d'une analyse de l'ensemble des 2.246 adultes inscrits dans l'essai de phase 2/3 EPIC-HR, évaluant son nouveau candidat antiviral oral Paxlovid comme traitement de la Covid-19.



Les données finales chez tous les patients à haut risque ont confirmé les résultats de l'analyse intermédiaire montrant une réduction du risque d'hospitalisation ou de décès de 89% (dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes) par rapport au placebo.



Par ailleurs, les analyses intermédiaires d'une deuxième étude en cours chez des adultes à risque standard (EPIC-SR) ont montré une réduction de 70% des hospitalisations et aucun décès dans la population traitée, par rapport au placebo.





