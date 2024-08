Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: données d'étude mitigées pour un vaccin grippe-Covid information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent des premiers résultats mitigés pour l'essai clinique de phase 3 visant à évaluer le candidat vaccin à ARNm combiné des deux sociétés contre la grippe et la Covid-19 chez les personnes en bonne santé âgées de 18 à 64 ans.



L'essai n'a pas atteint l'un de ses principaux objectifs d'immunogénicité contre la souche grippale B, soit la non-infériorité, malgré l'obtention de réponses plus élevées pour la grippe A et de réponses comparables à la Covid-19 par rapport aux vaccins de comparaison.



Les deux groupes évaluent actuellement les ajustements à apporter à leur candidat vaccin, visant à améliorer les réponses immunitaires contre la grippe B, et discuteront des prochaines étapes avec les autorités sanitaires.



Pfizer fait également un point sur son essai de phase 2 sur le vaccin trivalent à ARNm contre la grippe, qui 'a montré des données encourageantes avec une immunogénicité robuste contre toutes les souches par rapport à un vaccin antigrippal standard'.





Valeurs associées PFIZER 28,70 USD NYSE -0,54%