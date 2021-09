Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : dividende de 0,39$ par action au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Pfizer a approuvé aujourd'hui le versement d'un dividende de 0.39$ par action au titre du 4e trimestre, versable à compter du 6 décembre. La laboratoire ajoute qu'il s'agit de 332e versement trimestriel consécutif d'un dividende.

Valeurs associées PFIZER NYSE +1.06%