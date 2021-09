Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : développe un vaccin à ARNm contre la grippe information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 12:45









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé hier soir avoir débuté un essai clinique de phase I visant à mettre au point un vaccin monodose à ARNm contre la grippe. Ainsi, les premiers participants ont été dosés dans le cadre de cet essai, afin d'évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité du candidat vaccin contre la grippe chez des adultes en bonne santé. Pfizer précise que ce projet est le premier d'une vaste programme de développement de vaccins à ARNm ciblant aussi bien d'autres virus respiratoires que des maladies génétiques et des cancers.

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.00%