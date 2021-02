Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : désignation 'Fast Track' de la FDA pour elranatamab Cercle Finance • 17/02/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce avoir débuté une étude de phase II évaluant l'efficacité et l'innocuité de l'elranatamab administré par voie sous-cutanée chez les patients atteints de myélome multiple récidivant et/ou réfractaire. Pfizer précise que l'elranatamab a obtenu la désignation 'Fast Track' par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, une désignation qui permet de faciliter le développement et accélérer l'examen de nouveaux médicaments et vaccins susceptibles de répondre à un besoin médical non satisfait. Chris Boshoff, directeur du développement en oncologie chez Pfizer Global Product Development s'est dit 'très encouragés' par les premières données sur l'elranatamab sous-cutané. L'étude devrait être achevée d'ici juin 2022, précise Pfizer.

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.72%