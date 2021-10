Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : des résultats positifs pour une dose de rappel information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 13:12









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent de premiers résultats positifs d'un essai contrôlé randomisé de phase 3 évaluant l'efficacité et l'innocuité d'une dose de rappel de 30 μg de leur vaccin contre la Covid-19 chez plus de 10.000 personnes âgées de 16 ans et plus. Selon eux, une dose de rappel administrée à des personnes ayant déjà reçu deux doses a rétabli la protection vaccinale aux niveaux atteints après la deuxième dose, montrant une efficacité vaccinale relative de 95,6% par rapport à celles qui n'ont pas reçu de rappel. Revendiquant aussi un profil d'innocuité favorable, ils prévoient de soumettre ces données à la FDA, à l'EMA et à d'autres organismes de réglementation afin de soutenir davantage l'obtention d'une autorisation aux États-Unis et dans d'autres pays.

