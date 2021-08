Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : des résultats positifs dans l'alopécie information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - Pfizer a publié mercredi les conclusions d'un essai clinique de 2b/3 faisant état de résultats positifs pour Ritlecitinib dans le traitement de l'alopécie, une maladie auto-immune qui se caractérise par la perte des cheveux. Le groupe américain précise que l'étude clinique consacrée à cet inhibiteur de la kinase de Janus pris en doses quotidiennes a atteint son critère d'efficacité principal, c'est-à-dire limiter à 20% au maximum la perte de cheveux par rapport au placebo. Pfizer se dit d'autant plus ravi par ces résultats qu'aucun traitement n'existe actuellement aux Etats-Unis et en Europe pour cette pathologie. En plus de l'alopécie, Ritlecitinib fait actuellement l'objet d'études cliniques dans le traitement du vitiligo, de l'arthrite rhumatoïde, de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique.

