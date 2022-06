Pfizer: des données sur un médicament pour le COVID-19 information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 12:49

(CercleFinance.com) - Pfizer publie des données supplémentaires sur PAXLOVID TM à l'appui de sa prochaine demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament auprès de la FDA américaine.



Le groupe a communiqué les données de l'étude de phase 2/3 EPIC-SR (Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in Standard-Risk Patients) évaluant l'utilisation de PAXLOVID TM chez les patients présentant un risque standard de développer un COVID-19 sévère.



Dans les analyses intermédiaires rapportées précédemment, la société a révélé que le nouveau critère d'évaluation primaire, à savoir l'atténuation durable de tous les symptômes pendant quatre jours consécutifs, n'a pas été atteint, et qu'une réduction non significative de 70 % du risque relatif a été observée dans le critère d'évaluation secondaire clé.



Une analyse de sous-groupe de 721 adultes vaccinés présentant au moins un facteur de risque de progression vers une forme sévère de COVID-19 a montré une réduction non significative de 57 % du risque relatif d'hospitalisation ou de décès (bras de traitement : 3/361 ; placebo : 7/360).



Des analyses supplémentaires des données du critère secondaire ont montré que le traitement par PAXLOVID a entraîné une diminution nominalement significative de 62% des visites médicales par jour liées au COVID-19 chez tous les patients, par rapport au placebo.



'Avec jusqu'à 40-50% de personnes dans le monde estimées à haut risque, nous pensons qu'il reste un besoin non satisfait important d'options de traitement pour aider à combattre cette maladie, et nous continuerons à prioriser les efforts pour faire avancer le développement de PAXLOVID.' a déclaré Albert Bourla, directeur général de Pfizer.