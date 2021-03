Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : des données réelles appuient l'efficacité du vaccin Cercle Finance • 11/03/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Des données réelles collectées par le ministère israélien de la santé appuient le profil d'efficacité du vaccin contre le Covid-19 mis au point par Pfizer et BioNTech, indiquent les deux groupes jeudi. Selon les résultats de l'enquête conduite en Israël, l'efficacité du vaccin après deux doses a atteint au moins de 97% pour ce qui concerne les formes symptomatiques du coronavirus, les hospitalisations et les décès. Concernant les formes asymptomatiques, l'efficacité du produit s'est établie à 94%. Ces informations ont été recueillies entre le 17 janvier et le 6 mars, alors que le vaccin de Pfizer était le seul disponible dans le pays et que la souche la plus contagieuse était la mutation britannique du virus, précisent Pfizer et BioNTech.

