Pfizer : des données complémentaires sur le vaccin anti-Covid

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech - qui ont obtenu ce week-end le feu vert des autorités sanitaires américaines pour la commercialisation de leur vaccin contre le Covid-19 - ont dévoilé lundi matin des données additionnelles concernant une étude clinique de phase 1/2 actuellement conduite en Allemagne. A en croire les deux groupes, les 37 participants à l'essai vaccinés avec le BNT162b2 ont manifesté une réponse immunitaire au niveau des lymphocytes T CD4+ et près de 92% d'entre eux une réponse au niveau des lymphocytes T CD8+. D'après Pfizer et BioNTech, ces données sont conformes à celles récoltées pendant l'été dernier dans le cadre de l'étude clinique de phase 1 menée aux Etats-Unis. Le vaccin avait ensuite démontré un taux d'efficacité de 95% au cours d'essais de phase 3. Pour mémoire, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé vendredi soir la mise sur le marché du vaccin contre le coronavirus mis au point par les deux groupes pour ce qui concerne les patients âgés de plus de 16 ans. Cette autorisation d'urgence devrait être suivie, dans le courant de l'année prochaine, d'une approbation de commercialisation complète. Le titre Pfizer affichait une hausse plus de 1% lundi matin avant l'ouverture des marchés américains.

