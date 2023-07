Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: des changements au sein de la direction information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 15:39









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé des changements au sein de son équipe de direction en mettant l'accent sur l'oncologie.



À compter d'aujourd'hui, Chris Boshoff, M.D., PhD, rejoindra l'équipe de direction de Pfizer en tant que directeur de la recherche et du développement en oncologie et vice-président exécutif relevant du directeur général, Albert Bourla.



Pfizer continuera d'investir dans sa lutte contre le cancer et le Dr Boshoff aura la responsabilité de l'ensemble du pipeline d'oncologie.



' Chris Boshoff va accélérer la mise à disposition de la prochaine génération de traitements dans le domaine du cancer aux patients du monde entier ', a déclaré le Dr Albert Bourla, directeur général de Pfizer.





Valeurs associées PFIZER NYSE -1.60%