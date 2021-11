Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : départ du directeur financier information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 13:40









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce que Frank D'Amelio prendra sa retraite de son poste de directeur financier et vice-président exécutif de l'approvisionnement mondial, après une carrière de près de 15 ans au sein du groupe pharmaceutique. Alors que l'entreprise a lancé une recherche externe pour un nouveau directeur financier, Frank D'Amelio a accepté de rester présent tout au long de ce processus et de servir dans un rôle de conseil au cours de la transition. Pfizer a décidé de nommer Mike McDermott comme vice-président exécutif et chef de l'approvisionnement mondial, et de le faire rejoindre l'équipe de direction sous la responsabilité du PDG Albert Bourla, à compter du 1er janvier 2022.

