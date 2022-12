Pfizer: demandes déposées dans la rectocolite hémorragique information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 14:40

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé vendredi avoir déposé des demandes auprès des autorités sanitaires américaines et européennes en vue de l'autorisation d'un nouveau traitement de la rectocolite hémorragique.



Le géant pharmaceutique américain indique avoir soumis à la FDA américaine et à l'Agence européenne du médicament (EMA) des dossiers portant sur l'approbation d'etrasimod dans le traitement des formes modérée à sévère de la maladie.



La décision de la FDA est attendue dans le courant du second semestre 2023, tandis que celle de l'EMA ne devrait pas tomber avant la première moitié de l'année 2024.



L'Etrasimod, un modulateur du récepteur de la sphingosine 1-phosphate (S1P), fonctionne via l'engagement des récepteurs S1P 1, 4 et 5, en produisant des effets systémiques et locaux sur des types de cellules immunitaires spécifiques.



Ses caractéristiques rendent son mode de fonctionnement prometteur dans le traitement de multiples maladies inflammatoires d'origine auto-immune.



D'après Pfizer, la rectocolite hémorragique touche autour de 3,8 millions de personnes en Amérique du Nord et en Europe.