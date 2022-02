Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: demande d'une extension de l'EUA du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 13:20









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé mardi soir avoir lancé, à la demande de la FDA des États-Unis, une soumission continue visant à modifier l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de leur vaccin Covid-19 pour inclure les enfants âgés de six mois à moins de cinq ans.



Elles ont soumis les données disponibles sur l'innocuité et l'efficacité de deux doses de 3 μg dans le cadre d'une série primaire de trois doses pour ce groupe d'âge, alors que les cas pédiatriques de Covid-19 dépassent les 10 millions aux Etats-Unis.



Les données sur une troisième dose administrée au moins huit semaines après l'achèvement de la deuxième dose sont attendues dans les mois à venir et seront soumises à la FDA pour soutenir une expansion potentielle de l'EUA.





