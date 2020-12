Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : demande d'autorisation pour le vaccin en Europe Cercle Finance • 01/12/2020 à 15:02









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent avoir déposé, auprès de l'Agence Européenne des Médicaments, une demande formelle d'autorisation de commercialisation conditionnelle pour leur vaccin candidat contre la Covid-19, se fondant sur leur essai clinique de phase III. Selon les deux groupes de santé, si l'agence conclut que les bénéfices du vaccin candidat l'emportent sur ses risques, elle recommandera l'octroi d'une approbation qui pourrait potentiellement permettre son utilisation en Europe avant la fin de l'année 2020.

