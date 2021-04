Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : demande d'autorisation du vaccin pour les 12-15 ans Cercle Finance • 30/04/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé vendredi avoir déposé auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) une demande d'autorisation de mise sur le marché concernant l'utilisation de leur vaccin contre le Covid chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Les deux groupes - qui ont déjà déposé une demande allant dans le même sens auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine - explique que leur dossier s'appuie sur des données cliniques de phase 3 récoltées auprès de 2260 adolescents ayant montré un taux d'efficacité de 100% chez les participants.

