Pfizer: collaboration étendue avec Saama dans l'IA

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé lundi qu'il allait étendre sa collaboration stratégique avec Saama, via la signature d'un nouvel accord pluriannuel dans l'intelligence artificielle.



Le groupe biopharmaceutique américain précise que ce partenariat fait suite à une première coopération réussie, qui avait démarré en 2020 afin d'automatiser les processus d'examen de ses données grâce à l'IA.



Le projet lui avait permis d'améliorer la qualité de la gestion de ses bases de données.



Le laboratoire compte maintenant avoir recours à l'IA dans le cadre de ses activités plus larges entourant la conduite de ses essais cliniques.



Pfizer rappelle que Saama l'avait déjà aidé, en 2020, à accélérer les études cliniques concernant son vaccin anti-Covid avec la mise en place d'une plateforme technologique alimentée par l'IA.





