Pfizer : collaboration de recherche avec AI Insilico

(CercleFinance.com) - Pfizer a conclu une collaboration de recherche avec la start-up AI Insilico. Cet accord permettra au fabricant de médicaments d'utiliser la technologie d'apprentissage automatique d'Insilico pour identifier des cibles thérapeutiques potentielles. Le géant américain de la santé a déclaré que cet accord aiderait à identifier les biomarqueurs qui pourraient aider dans les programmes de découverte et potentiellement conduire à des thérapies pour les besoins médicaux non satisfaits. Insilico - qui a récemment obtenu un financement de 37 millions de dollars - se concentre sur les modèles génératifs et d'autres techniques modernes d'apprentissage automatique pour la génération de nouvelles structures moléculaires et de données biologiques, ainsi que pour la prédiction des résultats des essais cliniques.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.10%