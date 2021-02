Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : Bruxelles commande 200 millions de doses en plus Cercle Finance • 17/02/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent un accord avec la Commission européenne pour fournir 200 millions de doses supplémentaires de Comirnaty, leur vaccin contre la Covid-19, aux 27 États membres de l'Union européenne (UE). Ce nouvel accord s'ajoute aux 300 millions de doses déjà prévues jusqu'en 2021 dans le cadre du premier accord signé l'an dernier. Les 200 millions de doses supplémentaires devraient être livrées en 2021, dont environ 75 millions au deuxième trimestre. La Commission européenne a encore la possibilité de demander 100 millions de doses supplémentaires, une option dont l'exercice porterait donc le nombre total de doses à livrer aux États membres de l'UE à 600 millions.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.17%