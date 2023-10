Pfizer: Bruxelles autorise le rachat de Seagen

(AOF) - La Commission européenne a autorisé sans condition le projet d'acquisition de Seagen par Pfizer, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations. Elle a conclu que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence dans l'Espace économique européen. Le géant pharmaceutique américain a annoncé mi-mars 2023 la conclusion d'un accord de fusion définitif pour le rachat de cette société spécialiste des médicaments anticancéreux transformateurs, pour 229 dollars en espèces par action Seagen, soit une valeur d'entreprise totale de 43 milliards de dollars

La Commission a constaté que l'opération ne causerait pas l'arrêt, le report ou la réorientation des projets en cours de développement. Les activités des parties ciblent différents types de patients et ne sont pas interchangeables car elles n'ont pas le même mode d'action et portent sur des lignes de traitement différentes.

Elle ne causera pas non plus de perte d'innovation résultant d'une réduction structurelle du niveau global d'innovation, dès lors qu'il existe un nombre important d'acteurs engagés dans les activités de recherche et développement dans le secteur de l'oncologie.

La Commission a constaté en outre qu'il était peu probable que l'opération ait une incidence négative sur les prix, étant donné que les offres des parties sont différentes et complémentaires et que les marchés du traitement des différents types de cancer examinés sont suffisamment concurrentiels.

Pfizer perd quelque 0,90% a Wall Street a 31,13 dollars.