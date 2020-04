Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : BPA trimestriel meilleur que prévu Cercle Finance • 28/04/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - Pfizer publie un BPA ajusté en recul de 5% à 80 cents au titre du premier trimestre 2020, dépassant néanmoins d'une dizaine de cents le consensus, pour un chiffre d'affaires en repli de 8% à 12 milliards de dollars (-7% en termes opérationnels). Hors effets de changes, les revenus ont augmenté de 12% pour la division biopharma, soutenue entre autres par Eliquis et Vyndaqel, mais ont chuté de 37% chez Upjohn du fait notamment de la perte d'exclusivité sur Lyrica aux Etats-Unis en 2019. Pour l'exercice en cours, le géant de la santé confirme tabler sur un BPA ajusté compris entre 2,82 et 2,92 dollars et sur un chiffre d'affaires entre 48,5 et 50,5 milliards de dollars, absorbant certains effets négatifs attendus de la pandémie.

Valeurs associées PFIZER NYSE 0.00%