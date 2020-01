Pfizer : BPA sous les attentes au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Pfizer publie un BPA ajusté en recul de 13% à 55 cents au titre du dernier trimestre 2019, manquant de deux cents le consensus, pour un chiffre d'affaires en repli de 9% à 12,7 milliards de dollars (-8% en termes opérationnels).

Le géant de la santé a ainsi réalisé un BPA ajusté de 2,95 dollars et un chiffre d'affaires de 51,8 milliards, des niveaux conformes à ses fourchettes-cibles d'il y a trois mois, qui allaient de 2,94 et trois dollars et de 51,2 à 52,2 milliards respectivement.

Pour l'exercice qui commence, Pfizer table sur un BPA ajusté compris entre 2,82 et 2,92 dollars et sur un chiffre d'affaires entre 48,5 et 50,5 milliards de dollars (en assumant l'absence de rachats d'actions en 2020).