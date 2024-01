Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: BPA plus que divisé par 10 au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 13:46









(CercleFinance.com) - Pfizer publie un bénéfice net ajusté plus que divisé par dix (-91%) à 593 millions de dollars pour le dernier trimestre 2023, soit 0,10 dollar par action, un BPA selon lui significativement impacté par des éléments exceptionnels.



A un peu plus de 14,2 milliards, ses revenus ont chuté de 42% en termes opérationnels, du fait du déclin des ventes de son vaccin Comirnaty et de son traitement Paxlovid contre la Covid-19, des produits sans lesquels ils se sont au contraire accrus de 8%.



Ayant ainsi réalisé sur l'année écoulée un BPA ajusté de 1,84 dollar et des revenus de 58,5 milliards, le géant pharmaceutique confirme ses fourchettes-cibles pour 2024, allant respectivement de 2,05 à 2,25 dollars et de 58,5 à 61,5 milliards.





