Pfizer: BPA divisé par trois au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Pfizer publie un bénéfice net ajusté en baisse de 67% à 3,84 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2023, soit 0,67 dollar par action, pour des revenus en chute de 54% à un peu plus de 12,7 milliards de dollars (-53% en termes opérationnels).



Le géant pharmaceutique met en avant le déclin attendu des ventes de son vaccin Comirnaty et de son traitement Paxlovid contre la Covid-19, qui ont représenté 1,6 milliard de revenus et sans lesquels ses revenus globaux se sont accrus de 5% en termes opérationnels.



Pfizer confirme viser un BPA ajusté entre 3,25 et 3,45 dollars pour l'exercice en cours, mais resserre à la baisse ses prévisions de revenus, à entre 67 et 70 milliards, soit une croissance en termes opérationnels et hors Covid-19 entre 6 et 8%.