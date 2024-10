Pfizer, Boeing, Nio, XPeng... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Boeing

Selon Bloomberg News, le constructeur aéronautique Boeing prévoit de lever au moins 10 milliards de dollars en vendant des actions dans le but de reconstituer ses réserves de liquidités affectées par la grève en cours. Cette levée de fonds ne devrait pas avoir se produire avant au moins un mois. La semaine dernière, Boeing a présenté une proposition d'augmentation de salaire de 30% sur 4 ans directement aux travailleurs en grève, selon la presse américaine.

Charles Schwab

Le courtier Charles Schwab a annoncé, dans le cadre de son plan de succession pluriannuel, que Walt Bettinger avait informé le conseil d'administration de son intention de prendre sa retraite en tant que directeur général à compter du 31 décembre 2024. Rick Wurster, président de Schwab depuis 2021, sera nommé président-directeur général et rejoindra le conseil d'administration de Schwab à compter du 1er janvier 2025. Walt Bettinger continuera d'exercer la fonction de coprésident exécutif du conseil d'administration, aux côtés du fondateur Charles R. Schwab.

Constructeurs chinois

Les constructeurs chinois de véhicules électriques Nio et XPeng sont attendus en nette hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de leurs livraisons. Nio annonce que 61 855 véhicules ont été livrés au cours des trois mois se terminant en septembre 2024, un chiffre en hausse de 11,6 % sur un an. Xpeng annonce pour sa part 46 533 unités livrées au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 16 % sur un an.

McCormick

McCormick progresse de plus de 3% en avant-Bourse. Le groupe agroalimentaire américain a annoncé un relèvement de sa prévision de bénéfice annuel, désormais attendu entre 2,85 et 2,90 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,80 à 2,85 dollars Au titre du troisième trimestre, la firme basée dans le Maryland a dégagé un bénéfice ajusté de 93 cents, là où le consensus visait 67 cents. Les ventes nettes sont également ressorties supérieures aux attentes sur la période : 1,68 milliard de dollars contre des estimations de 1,67 milliard.

Pfizer

Pfizer a vendu lundi pour environ 3,26 milliards de dollars d'actions du groupe britannique de santé grand public Haleon, réduisant sa participation de 22,6 % à 15 % dans ce laboratoire, fabricant du dentifrice Sensodyne et des analgésiques Panadol et Advil, selon Reuters. Haleon a été créé par la fusion de GSK et des activités grand public de Pfizer, et scindé de GSK en 2022. Les actions Haleon ont été placées à 380 pence chacune, soit une décote de 3,3 % par rapport au dernier cours de clôture de Haleon.