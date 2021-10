Pfizer/BionTech : une mise à jour du vaccin pourrait être nécessaire

Les rappels pour les personnes vaccinées et les efforts visant à inoculer les personnes non vaccinées constitueront les deux principaux axes du programme de vaccination l'année prochaine, a-t-il précisé.

Les variants actuellement en circulation sont plus infectieux mais ne sont pas suffisants pour compromettre l'efficacité des vaccins actuels, a-t-il ajouté.

"Cette année un vaccin différent n'est absolument pas nécessaire. Mais au milieu de l'année prochaine, la situation pourrait être différente", a-t-il déclaré. "Il s'agit d'une évolution continue, et cette évolution ne fait que commencer", a déclaré Şahin.

(AOF) - Une mise à jour des vaccins Covid-19 pourrait être nécessaire l'année prochaine, car le coronavirus à l'origine de la maladie mute pour échapper à l'immunité, a déclaré Uğur Şahin, PDG de BioNTech, dans une interview accordée au Financial Times. Le directeur général de la société allemande qui a développé un vaccin Covid avec le géant américain des médicaments Pfizer a ajouté que le coronavirus était là pour rester et qu'il continuerait à s'adapter.

