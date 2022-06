Pfizer/BioNTech : le vaccin est sûr et efficace chez les enfants de moins de cinq ans

(AOF) - Un comité de la FDA a déclaré dimanche que le vaccin contre le Covid de Pfizer et BioNTECH pour les enfants de moins de cinq ans était sûr et efficace. Mercredi, une réunion organisée par la FDA avec des experts extérieurs se prononcera sur la possibilité de vacciner les 18 millions de bébés, de jeunes enfants et d'enfants d'âge préscolaire du pays. Les enfants de moins de 5 ans constituent le seul groupe qui n'est pas encore éligible à la vaccination contre le Covid-19 aux États-Unis.