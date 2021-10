Pfizer/BioNTech : la troisième dose efficace à 95,6%

(AOF) - Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont déclaré qu'un essai de phase trois portant sur une dose de rappel de 30 mg de leur vaccin Covid a montré une efficacité de 95,6% par rapport aux personnes ayant reçu un placebo. Les sociétés ont déclaré que l'essai de phase 3 a porté sur plus de 10 000 personnes âgées de 16 ans et plus, qui avaient déjà reçu la série primaire de deux doses, et ont constaté que la dose de rappel a rétabli la protection vaccinale contre le Covid aux niveaux élevés atteints après la deuxième dose. Le vaccin de rappel s'est avéré sûr.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.