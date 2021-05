PFIZER/BIONTECH : feu vert de la FDA pour les adolescents

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.

FDA (Food and Drug Administration)

(AOF) - La FDA a donné son autorisation pour étendre le vaccin Pfizer/BioNTech aux adolescents âgés de 12 à 15 ans aux Etats-Unis. Le vaccin était jusqu'ici autorisé en urgence pour les personnes âgées de plus de 15 ans. Les deux laboratoires ont également annoncé qu'une étude était actuellement en cours chez les moins de 12 ans et qu'ils espéreraient pouvoir déposer en septembre une demande pour la population pédiatrique de 2 à 11 ans aux Etats-Unis.

