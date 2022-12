Pfizer/BioNTech: feu vert de la FDA pour le vaccin Omicron visant les enfants de moins de 5 ans

"Cette autorisation offre une opportunité aux parents d'aider à mieux protéger leurs jeunes enfants contre le COVID-19, y compris la maladie causée par les sous-lignées Omicron ", a déclaré Albert Bourla, président et directeur général de Pfizer.

Les enfants de cette tranche d'âge pourront recevoir une série d'injections composée de deux doses du vaccin original Pfizer-BioNTech COVID-19, suivies d'une troisième dose du vaccin bivalent. Les doses de vaccin pourront être délivrées immédiatement après réception d'une recommandation des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

(AOF) - Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA), l’autorité de santé américaine, leur a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence pour leur vaccin bivalent adapté à Omicron comme troisième dose pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans.

