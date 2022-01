Pfizer/BioNTech débutent l'essai du vaccin Omicron

(AOF) - Pfizer et son partenaire allemand BioNTech débutent un essai pour évaluer un vaccin Covid-19 à base d'Omicron chez des adultes en bonne santé âgés de 18 à 55 ans. "Bien que les recherches actuelles et les données du monde réel montrent que les rappels continuent d'offrir un niveau élevé de protection contre les maladies graves et l'hospitalisation avec Omicron, nous reconnaissons la nécessité d'être prêts au cas où cette protection s'affaiblirait avec le temps et d'aider potentiellement à faire face à Omicron et à de nouvelles variantes à l'avenir ", a déclaré Pfizer.

L'étude comprendra jusqu'à 1 420 participants répartis en trois cohortes : l'une comprendra des personnes ayant reçu deux doses du vaccin Covid actuel de Pfizer/BioNTech 90 à 180 jours avant l'inscription, ce groupe recevant une ou deux doses du vaccin Omicron ; une autre comprendra des personnes ayant reçu trois doses du vaccin actuel et recevront une dose du vaccin actuel ou du vaccin Omicron ; et un troisième groupe de personnes " naïves de vaccin ", qui recevront trois doses du vaccin Omicron.