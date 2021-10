Pfizer/BioNTech a demandé le feu vert pour le vaccin chez les enfants

(AOF) - Pfizer et BioNTech ont soumis une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence pour leur vaccin Covid-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. La FDA examinera la sécurité et l'efficacité du vaccin avant de décider d'autoriser ou non l'injection pour cette tranche d'âge.