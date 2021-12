Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 16:15









(CercleFinance.com) - Pfizer prend près de 5% en début de séance à Wall Street, aidé par des propos d'UBS qui relève sa recommandation sur l'action du géant pharmaceutique de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 52 à 60 dollars.



'Paxlovid (médicament contre la Covid-19) change la donne pour Pfizer et entraînera des révisions à la hausse significatives des estimations, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie majeure', estime le broker.



Par ailleurs, Pfizer a annoncé un accord pour acquérir Arena Pharmaceuticals, une société développant des thérapies potentielles pour des maladies immuno-inflammatoires, pour une valeur totale des capitaux propres d'environ 6,7 milliards de dollars.





Valeurs associées PFIZER NYSE +5.29%