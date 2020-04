PFIZER bat le consensus

(AOF) - Pfizer a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le laboratoire pharmaceutique américain a réalisé au premier trimestre 2020 un bénéfice net en baisse de 13% à 3,4 milliards de dollars, ou 60 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 80 cents, soit au-dessus du consensus qui le donnait à 73 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 8% à 12 milliards. Wall Street visait 11,8 milliards.

Pfizer a confirmé ses prévisions 2020. Le groupe table sur un chiffre d'affaires compris entre 48,5 et 50,5 milliards et sur un BPA hors éléments exceptionnels compris entre 2,82 et 2,92 dollars.

