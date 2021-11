Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : avis positif pour le vaccin chez les enfants information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 13:50









(CercleFinance.com) - Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé jeudi avoir reçu un avis favorable de la part du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments pour l'utilisation de leur vaccin contre le Covid-19 chez les enfants âgés de cinq à 12 ans. Dans un communiqué, les deux groupes biopharmaceutiques indiquent que l'autorisation finale de mise sur le marché de la Commission européenne est attendue 'dans un futur proche'. Pfizer et BioNTech rappellent avoir formulé des demandes de mise sur le marché pour leur vaccin anti-Covid concernant cette population dans d'autres régions du monde. Les deux groupes comptent démarrer d'ici à la fin de l'année des essais cliniques sur les enfants de deux à cinq ans, puis des tests sur la population des bébés de six mois à deux ans en début d'année prochaine.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.36%