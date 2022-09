Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pfizer: avis positif de l'EMA pour la variante COVID information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 16:36

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis positif sur les deux premiers vaccins de rappel COVID-19 adaptés à la variante: Comirnaty et Spikevax, par BioNTech-Pfizer et Moderna respectivement.



Stella Kyriakides, commissaire chargée de la santé et de la sécurité alimentaire, a déclaré: ' Les avis positifs rendus aujourd'hui par l'Agence européenne des médicaments sur les deux premiers vaccins à ARNm adaptés aux variantes, de BioNTech-Pfizer et de Moderna, sont importants pour protéger les Européens contre le risque probable de vagues d'infections en automne et en hiver. Nous devons être prêts à affronter un autre hiver avec la COVID-19 '.



' Nous allons maintenant procéder à une autorisation accélérée de ces vaccins afin de garantir qu'ils puissent être déployés rapidement dans toute l'UE '.



' Sous réserve de l'évaluation scientifique de l'EMA, nous attendons également un avis sur les vaccins adaptés Omicron BA.4 et BA.5 dans les semaines à venir ' rajoute Stella Kyriakides.