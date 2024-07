Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: avancées dans la pilule anti-obésité danuglipron information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 14:14









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé jeudi qu'il poursuivait l'avancée du développement clinique du danuglipron, son comprimé expérimental contre l'obésité censé rivaliser avec les médicaments concurrents de Novo Nordisk et Eli Lilly.



Suite à une étude dite pharmacocinétique - qui évalue l'évolution de la molécule dans l'organisme - le groupe pharmaceutique dit avoir retenu le schéma d'une administration quotidienne de la pilule, un agoniste des récepteurs du GLP-1 au même titre que l'Ozempic et le Mounjaro.



Dans un communiqué, Pfizer explique qu'il prévoit de conduire, dans la seconde partie de l'année, des essais afin de déterminer les doses optimales du traitement.



Le laboratoire dit considérer le marché de l'obésité comme un marché-clé, ce qui le conduit à développer à l'heure actuelle trois programmes cliniques dans le domaine, ainsi que plusieurs projets pré-cliniques.



De son point de vue, le danuglipron, son candidat le plus avancé, dispose d'un potentiel prometteur sur le marché des GLP-1 à administration orale, l'Ozempic et le Mounjaro étant aujourd'hui proposés en injection.





Valeurs associées PFIZER 28,35 USD NYSE 0,00%