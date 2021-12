Pfizer: autorisation du Paxlovid au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 13:47

(CercleFinance.com) - Après un avis d'experts favorable, l'agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) du Royaume Uni annonce autoriser le Paxlovid, médicament antiviral par voie orale développé par Pfizer pour le traitement de la Covid-19.



'Le produit s'est avéré sûr et efficace pour réduire le risque d'hospitalisation et de décès chez les personnes atteintes d'une infection légère à modérée à la Covid-19 qui courent un risque accru de développer une maladie grave', explique l'autorité sanitaire britannique.



Son utilisation a été autorisée chez les personnes âgées de 18 ans et plus qui ont une infection légère à modérée et au moins un facteur de risque de développer une maladie grave, comme l'obésité, l'âge avancé (plus de 60 ans), le diabète sucré ou les maladies cardiaques.